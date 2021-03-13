Гарбинье Мугуруса выиграла турнир в Дубае, завоевав восьмой титул в карьере

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Мугуруса нанесла поражение представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Мугуруса восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Крейчикова подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

Для победительницы двух турниров «Большого шлема» Мугурусы это восьмой титул в карьере и первый с 2019 года.

Напомним, что Крейчикова на турнире в Дубае обыграла двух россиянок: в матче третьего круга — Светлану Кузнецову, а в четвертьфинале – Анастасию Потапову.