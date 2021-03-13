Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гарбинье Мугуруса выиграла турнир в Дубае, завоевав восьмой титул в карьере

Гарбинье Мугуруса выиграла турнир в Дубае, завоевав восьмой титул в карьере
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче Мугуруса нанесла поражение представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Мугуруса восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Крейчикова подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

Для победительницы двух турниров «Большого шлема» Мугурусы это восьмой титул в карьере и первый с 2019 года.

Напомним, что Крейчикова на турнире в Дубае обыграла двух россиянок: в матче третьего круга — Светлану Кузнецову, а в четвертьфинале – Анастасию Потапову.

Дубай (ж). Финал
13 марта 2021, суббота. 18:15 МСК
Барбора Крейчикова
63
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3  
7 8 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021