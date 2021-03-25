Теннисистка Софья Жук начала продавать свои фото в интернете
Российская теннисистка Софья Жук разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Счастливый четверг», — подписала публикацию Жук, а также добавила сайт, на котором возможно приобрести подписку на её фото.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Жук в «Инстаграме».
Отметим, что впервые Софья анонсировала сайт с подпиской на свои фотографии 16 марта, разместив соответствующую публикацию в «Инстаграме».
В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.
На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде.
Россиянка Александрова и украинка Свитолина встретятся в третьем круге турнира в Майами
Как выглядит бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, которая родила от него дочь
Известная модель быстро оправилась после родов, а молодой отец всё это время играет за океаном. Видел ли он своего ребёнка?
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
21:00
-
20:44
-
19:21
-
18:17
-
18:01
-
16:29
-
15:26
-
14:38
-
14:32
-
14:19
-
13:35
-
13:17
-
12:12
-
11:00
-
10:35
-
10:08
-
09:05
-
04:14
-
00:56
-
00:28
- 24 марта 2021
-
22:52
-
21:48
-
21:11
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
17:22
-
16:41
-
15:25
-
14:46
-
14:16
-
13:36
-
12:28
-
11:56
-
11:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам