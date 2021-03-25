Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Теннисистка Софья Жук начала продавать свои фото в интернете

Теннисистка Софья Жук начала продавать свои фото в интернете
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Софья Жук разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Счастливый четверг», — подписала публикацию Жук, а также добавила сайт, на котором возможно приобрести подписку на её фото.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Жук в «Инстаграме».

Отметим, что впервые Софья анонсировала сайт с подпиской на свои фотографии 16 марта, разместив соответствующую публикацию в «Инстаграме».

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.

На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде.

Россиянка Александрова и украинка Свитолина встретятся в третьем круге турнира в Майами
Как выглядит бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, которая родила от него дочь
Известная модель быстро оправилась после родов, а молодой отец всё это время играет за океаном. Видел ли он своего ребёнка?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021