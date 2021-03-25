Теннисистка Софья Жук начала продавать свои фото в интернете

Российская теннисистка Софья Жук разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Счастливый четверг», — подписала публикацию Жук, а также добавила сайт, на котором возможно приобрести подписку на её фото.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Жук в «Инстаграме».

Отметим, что впервые Софья анонсировала сайт с подпиской на свои фотографии 16 марта, разместив соответствующую публикацию в «Инстаграме».



В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.



На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде.

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