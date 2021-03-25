Россиянка Александрова и украинка Свитолина встретятся в третьем круге турнира в Майами

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина переиграла американку Шелби Роджерс в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами – 3:6, 7:5, 6:3.



Матч продолжался 2 часа и 30 минут. 26-летняя Свитолина выполнила восемь эйсов и реализовала семь брейк-поинтов из 18. 28-летняя Роджерс, занимающая 52-е место рейтинга WTA, выполнила два эйса и реализовала шесть брейк-поинтов из 10.



В третьем круге Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее переиграла Надию Подороска из Аргентины. Ранее Свитолина и Александрова играли между собой дважды, и оба раза сильнее была украинка.



Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн.