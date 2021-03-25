Как выглядит бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, родившая от него дочь

Известная модель быстро оправилась от родов, а молодой отец всё это время играет за океаном. Видел ли он своего ребёнка?

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев две недели назад впервые стал отцом. Известная модель Бренда Патеа, которая рассталась с ним летом 2020 года, родила дочь и уже успела вернуть свою былую форму.

11 марта, в то самое время, когда Зверев за океаном проводил время на мексиканском курорте и готовился к турниру в Акапулько, его бывшая девушка, известная модель Бренда Патеа родила в Берлине дочь. Девочку назвали Майла. Об этом счастливая мама поспешила сообщить своим подписчикам в «Инстаграме»: «11 марта мы были благословлены рождением Майлы». Бренда разместила трогательное фото, на котором видны губки малышки и крохотная ручка, которая сжимает мамин палец. Более 30 тысяч пользователей сети «залайкали» это фото, а в комментариях отметились по крайней мере два человека, имеющие отношение к теннису – это Барбора Крейчикова из Чехии и многократный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер.

Что касается молодого отца, то он под этим постом никак не отметился и у себя в соцсетях не сделал никакого заявления по поводу рождения дочери. 10 марта, накануне родов Бренды, Александр разместил в «Инстаграме» фото, как он гуляет по пляжу с доской для сёрфинга. Спустя 10 дней после рождения девочки Зверев выиграл турнир в Акапулько и написал трогательный пост с благодарностью своей семье за поддержку. Но при этом теннисист опять ни словом не обмолвился о дочери. Видел ли он вообще своего ребёнка?

Стоит напомнить, что Зверев познакомился с Брендой во время «Мастерса» в Париже-2019. После этого девушка сопровождала теннисиста на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, а в конце ноября Патеа призналась СМИ, что состоит в отношениях с Александром: «Мы обсуждали, будем ли мы держать наши отношения в тайне. И в итоге решили ничего не скрывать. Да, я встречаюсь с Алексом Зверевым», — заявила тогда Бренда. В январе 2020 года девушка отправилась с теннисистом в Австралию на ATP Cup и Australian Open, а затем сопровождала его на турнире в Акапулько, том самом, который он сейчас, год спустя выиграл.

Александр Зверев и Бренда Патеа в Мельбурне-2020 Фото: James D. Morgan/Getty Images

Во время турнирной паузы, которая была объявлена из-за коронавируса в туре, отношения между молодыми людьми дали сбой. В апреле они начали удалять из своих соцсетей совместные фото и даже отписываться друг от друга. Однако в июне Бренда отправилась с Александром на показательные соревнования Adria Tour, организованные на Балканском полуострове Новаком Джоковичем.

Но спустя месяц Зверев и Патеа всё-таки окончательно расстались, и больше они вместе нигде замечены не были. Как потом признавалась Бренда немецким СМИ, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь: «У нас и раньше был кризис в отношениях из-за того, что мы по-разному смотрели на жизнь. Любой, кто живёт со спортсменом, знает, что будет вынужден подчиняться и подстраиваться».

В конце октября 2020 года Бренда заявила в интервью немецкому журналу Gala, что беременна, а отец её ребёнка Александр Зверев: «Я на 20-й неделе беременности и жду ребёнка от Алекса. Малыш не был запланирован, но я сделаю всё, чтобы он вырос в гармоничной среде. Мне повезло, что у меня есть возможность растить его в одиночку».

По словам Бренды, она не хотела делить с теннисистом опеку над ребёнком. Когда её спросили об этом, она ответила: «Для меня это не вопрос». Спустя пару дней после заявления девушки о беременности Зверев написал в своём «твиттере», что, несмотря на молодость, готов к отцовству: «В 23 года я стану отцом, и я с нетерпением жду появления на свет этого ребёнка. Даже невзирая на то, что я и Бренда больше не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о её беременности. Мы будем заботиться о ребёнке вместе. Ничего больше говорить не хочу — всё-таки это личная тема, и, надеюсь, Бренда тоже обойдётся без лишнего внимания прессы».

Бренде Патеа 27 лет, её рост – 183 см. Она довольно известная модель и до беременности часто принимала участие в различных светских мероприятиях. В 2017 года ей была вручена награда New Body Award. Кроме того, она была участницей популярного немецкого телешоу Next Top Model. Во время беременности Бренда активно вела свой «инстаграм», рассказывая, как развивается малыш. Кроме того, у неё немало фотографий, где она показывает свой округлившийся живот.

С момента появления на свет малышки прошло всего две недели, а Бренда уже оправилась от родов. Выглядит молодая мама прекрасно, пишет много мотивирующих постов, хотя одна запись получилась неоднозначной: «Послеродовой период может быть чрезвычайно напряжëнным. Перепады настроения, состояние истощения, глубокой печали и бессонницы могут сохраняться в течение более длительного периода времени. Через две недели я чувствую себя лучше. Но кто знает, почему я плакала каждые пять минут? А как вы себя чувствовали в это время?»

Александр Зверев выиграл за карьеру 14 титулов. Последний трофей он завоевал в Акапулько несколько дней назад. За 8 лет в профессиональном туре теннисист заработал $ 23 936 269 призовых.