Калинская уступила Мугурусе и не смогла пробиться в 1/8 турнира в Майами

22-летняя российская теннисистка Анна Калинская (115-е место рейтинга WTA) уступила 27-летней представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (13-е место рейтинга WTA) в 3-м круге турнира в Майами (США) со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.

У Калинской в этом матче 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 из 11 реализованных брейк-пойнтов (27%). У её соперницы – 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 (44%). По общему количеству выигранных очков – 108:100 в пользу Мугурусы.

В 1/8 финала испанка встретится с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) – Аманда Анисимова (США).

Напомним, что турнир в Майами категории WTA 1000 проходит с 23 марта по 4 апреля. Призовой фонд составляет $3,26 млн.