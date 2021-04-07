Саманта Стосур рассказала, как решилась сделать каминг-аут

Австралийская теннисистка Саманта Стосур рассказала о том, как решилась открыть миру свои отношения с партнёршей Лиз Эстлинг.

В 2019-ом году Стосур получила Медаль Ньюкомба (главную теннисную награду Австралии). Со сцены она поблагодарил почти всех. За исключением, пожалуй, самого важного человека.

«Я приняла эту награду, произнесла свою речь, и когда я шла, думала: „Нет, я не могу этого сделать, нет, я не могу этого сделать“.

Как только я сошла со сцены, подумала:" Что ты делаешь? Ты только что приняла эту награду, поблагодарила всех этих людей, а о человеке, который действительно с тобой каждый божий день, человека, с которым у вас самые откровенные и открытые дискуссии, с которым ты хочешь провести остаток своей жизни, ты не можешь упомянуть на сцене?" Я подумал: «Нет, это уже смешно… Я больше не хочу этого делать».

Мы возвращались к машине, на стоянку, чтобы вернуться домой, и я сказала: «Я хочу сделать это», и отправила глубоко личный пост в «инстаграм» в 3 часа ночи: «Моей маме, папе, Дэниелу, Дому и моей партнёрше Лиз, вы дали мне любовь, поддержку и все возможности для осуществления моей мечты, и я буду вечно благодарна».



На самом деле мне было так приятно просто открыть это миру, сказать правду о моих отношениях с Лиз и наконец, поблагодарить её. Потому что она огромная часть моей жизни, во-первых. Теннис, во-вторых. Но опять же, всё это связано вместе. Дошло до того, что я устала, что не могу признать её. Она огромная часть всего этого", — рассказала Стосур в подкасте Ordineroli Speaking.

Девушки познакомились в 2015 году, когда Эстлинг работала физиотерапевтом в австралийской команде Кубка Федерации. Парой стали в 2016 году.

В прошлом году Лиз родила первого ребёнка, Женевьеву. Лиз также оказывала сильную поддержку на теннисную карьеру Стосур, благодаря которой в этом году она вышла в финал смешанного парного разряда на открытом чемпионате Австралии вместе с другим австралийцем Мэттью Эбденом.