Рахимова и Гасанова пробились в основную сетку турнира в Стамбуле

Россиянки Камилла Рахимова и Анастасия Гасанова пробились в основную сетку грунтового турнира категории WTA 250 в Стамбуле (Турция). Соревнования пройдут с 19 по 25 апреля.



19-летняя Рахимова со счётом 6:4, 6:3 обыграла грузинскую теннисистку Мариам Болквадзе. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Болквадзе, занимающая 204-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и использовала 4 шанса из 7 взять подачу соперницы.



Гасанова в упорном матче оказалась сильнее чешки Николы Бартунковой. Продолжительность встречи составила 2 часа и 42 минуты. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. Бартункова выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 8 шансов из 14 взять подачу соперницы.



Призовой фонд турнира в Стамбуле составил более $ 235 тыс.

Грачёва не смогла выйти в основную сетку турнира в Штутгарте, уступив 184-й ракетке мира