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Тест – угадай звёзд тенниса по детским фотографиям, какие они были маленькие: Шарапова, Надаль, Курникова, Федерер

Даниил Сальников
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Все самые великие чемпионы когда-то делали свои первые шаги в теннисе. Сначала неловкие, а затем всё более уверенные. И вот они уже – победители «Ролан Гаррос». Как Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса и не перепутать Шарапову с Курниковой? Если внимательно присмотреться, то всё равно заметишь их неповторимые черты – улыбка, жажда победы в глазах. Ведь именно детство – это главная пора в жизни человека, когда формируется его характер.

Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Не перепутаете Курникову с Шараповой?
Пройдите тест и угадайте известных теннисистов по семейным ретрофото.

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 15 семейных ретрофотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в детстве. Предлагаем вам пройти тест и угадать будущих звёзд мирового тенниса. В любом случае, хорошее настроение вам гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.

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