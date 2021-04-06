Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!

Все самые великие чемпионы когда-то делали свои первые шаги в теннисе. Сначала неловкие, а затем всё более уверенные. И вот они уже – победители «Ролан Гаррос». Как Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса и не перепутать Шарапову с Курниковой? Если внимательно присмотреться, то всё равно заметишь их неповторимые черты – улыбка, жажда победы в глазах. Ведь именно детство – это главная пора в жизни человека, когда формируется его характер.
«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 15 семейных ретрофотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в детстве. Предлагаем вам пройти тест и угадать будущих звёзд мирового тенниса. В любом случае, хорошее настроение вам гарантировано.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.
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