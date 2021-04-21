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Александрова прокомментировала победу над Муховой на турнире в Штутгарте

Александрова прокомментировала победу над Муховой на турнире в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу в матче первого круга турнира в Штутгарте. Она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в трёх сетах со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

«Это грунт, и каждая победа на грунте для меня особенная. Я чувствовала, что если проиграю этот гейм на своей подаче, то игра снова выровняется, и мне будет трудно играть на её подаче. Думаю, что я начала довольно хорошо в первом сете, но я потеряла некоторое видение, нить в своей игре. Во втором сете я старалась быть активнее и заставляла её чаще подходить к сетке», — приводит слова Александровой WTA.

В следующем раунде турнира Александрова сыграет с 12-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич (8).

Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Бенчич
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