Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Бенчич

26-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова (34-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В трёхсетовом матче она обыграла чешку Каролину Мухову (22-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

Александрова 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Муховой – 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде турнира Александрову ждёт встреча с 12-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич (8).

Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.