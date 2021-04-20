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Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Бенчич

Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Бенчич
Теннис / WTA 0

26-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова (34-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В трёхсетовом матче она обыграла чешку Каролину Мухову (22-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

Александрова 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Муховой – 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде турнира Александрову ждёт встреча с 12-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич (8).

Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.

Штутгарт. 1-й круг
20 апреля 2021, вторник. 12:35 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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