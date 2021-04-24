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Видеообзор победного матча Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне

Видеообзор победного матча Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0
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Вчера, 23 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) встречался с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Со счётом 6:3, 6:3 Стефанос одержал уверенную победу и вышел в следующий круг соревнований.

Поединок продолжался 1 час и 24 минуты. Циципас выполнил 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не воспользовался ни одним из трёх предоставленных шансов взять подачу Циципаса.

Видеообзор победы Циципаса в матче с Феликсом Оже-Альяссимом.

В полуфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Призовой фонд соревнований составляет € 1 565 480. Его действующим победителем является австриец Доминик Тим.

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