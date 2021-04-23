Андрей Рублёв в кровь разбил колено ракеткой в матче с Янником Синнером

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций и в кровь разбил колено ракеткой после проигранного гейма в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с итальянцем Янником Синнером.

Видео доступно в официальном «твиттере» турнира в Барселоне. Права на видео принадлежат ATP Media.

Напомним, Рублёв проиграл Синнеру со счётом 2:6, 6:7 (6:8), итальянец сумел отыграть у россиянина сетбол на тай-брейке ударом навылет.

Отметим, что в текущем сезоне Рублёв в последний раз покидал официальные турниры на стадии четвертьфиналов в феврале, на Открытом чемпионате Австралии, где в трёх сетах проиграл соотечественнику — Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 3:6, 2:6.