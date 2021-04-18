Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей — уже 7-я ракетка мира

Андрей Рублёв уступил в своём первом финале турнира серии «Мастерс» Стефаносу Циципасу. Но без награды наш теннисист не остался. В рейтинге 52 недель ATP россиянин обошёл Роджера Федерера и в понедельник станет седьмой ракеткой мира.

Когда неделю назад была опубликована сетка турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло, многие эксперты и болельщики ожидали, что в финале сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Король грунта Рафаэль Надаль. Но оба не дошли даже до полуфинала. Возможно, на раннем сходе главных фаворитов сказалось отсутствие игровой практики, ведь оба не выступали после зимнего Australian Open. Нынешний же состав финалистов «Мастерса» в Монте-Карло можно считать символичным. Это два ярких представителя одного поколения NextGen — грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв. У каждого из них уже есть за плечами опыт побед над теннисистами, входящими в Big-3, — Джоковичем, Надалем и Федерером. Циципас побеждал и Надаля, и Джоковича, и Федерера, а Рублёв — Надаля и Федерера. Так что ничего нет удивительного, что Стефанос и Андрей выходят на первый план на самых престижных соревнованиях, даже когда в сетке значатся имена многократных чемпионов турниров «Большого шлема».

Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.

Путь Андрея к финалу получился непростым. Особенно тяжело ему пришлось во встречах 1/8 и 1/4 финала с испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Рафаэлем Надалем. Ключом к успеху в матче с Надалем, по словам самого россиянина, стала его способность справляться с эмоциями и следование заранее намеченной тактике. Полуфинал с норвежцем Каспером Руудом тоже был нервным. Возможно, Андрей даже не показывал свой лучший теннис в этот день, но, тем не менее, сумел выиграть. Это тоже очень важный опыт для россиянина.

Что касается Циципаса, то его сетка была куда легче. По пути к решающему матчу он не встретился ни с одним игроком из топ-20. Отметим также, что у Стефаноса русские корни. Его дедушка — знаменитый советский футболист, олимпийский чемпион Сергей Сальников, а мама — чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова, которая, кстати, побеждала на юниорском турнире в Монте-Карло в 1981 году.

Рублёв и Циципас знакомы друг с другом с самого детства и играли ещё по юниорам. В частности, Стефанос победил соперника в полуфинале Orange Bowl в 2014 году. Опять же символично, что первая встреча теннисистов в рамках ATP-тура произошла в полуфинале Next Gen ATP Finals U21 в Милане-2018. И тогда в пяти сетах тоже сильнее оказался Циципас. Счёт личных встреч перед финалом в Монте-Карло был равным — 3-3. Грек также победил в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2020 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2020 в Лондоне. Андрей первенствовал на US Open – 2019, в финале Гамбурга-2020 и полуфинале Роттердама-2021. Отметим, что для Рублёва это первый выход в финал «Мастерса» в карьере, а Циципас уже играл дважды в решающих матчах подобных соревнований, но титул завоевать не получалось.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.

Стефанос начал финальный матч очень активно, взял свой гейм, а потом вцепился в подачу соперника. Пары ошибок Рублёва хватило, чтобы сделать брейк — 2:0. После этого была равная борьба, до брейк-пойнтов дело больше так ни разу и не дошло, каждый чётко контролировал свою подачу. И Андрей, как ни старался, ничего не мог сделать в геймах Циципаса. 6:3 за 32 минуты. Начало второй партии немного напоминало предыдущий сет. Стефанос воспользовался первым же брейк-пойнтом — 2:1. А у Рублёва шикарные удары чередовались с невынужденными ошибками. Отметим, что вся встреча проходила в пасмурную, прохладную погоду, а во втором сете ещё и закапал дождь, что утяжеляло мячи и замедляло скорость их полёта. Андрей так и не зацепился за подачу грека за весь матч. А под конец россиянин проиграл ещё одну свою подачу, и всё было кончено — 6:3, 6:3 за 1 час 11 минут.

Так Стефанос Циципас впервые в карьере завоевал титул на турнире серии «Мастерс». Он стал 19-м действующим теннисистом, выигравшим трофей на соревнованиях такой категории. Теперь в Монте-Карло побеждали и мама, и сын!

Все действующие теннисисты — победители турниров серии ATP Masters 1000 (19 игроков):



1. Джокович – 36 титулов,

2. Надаль – 35,

3. Федерер – 28,

4. Маррей – 14,

5-6. Зверев и Медведев – по 3,

7. Цонга – 2,

8-19. Робредо, Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, дель Потро, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Циципас – по 1. 1. Джокович – 36 титулов,2. Надаль – 35,3. Федерер – 28,4. Маррей – 14,5-6. Зверев и Медведев – по 3,7. Цонга – 2,8-19. Робредо, Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, дель Потро, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Циципас – по 1.

Благодаря успеху в Монте-Карло Циципас с понедельника станет лидером Чемпионской гонки ATP, а Андрей Рублёв будет вторым. Они вдвоём подвинули с этих позиций Новака Джоковича и Даниила Медведева.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Что касается рейтинга 52 недель, то Андрей по итогам недели обогнал Роджера Федерера и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. До идущего перед россиянином Александра Зверева — всего 170 очков. Отметим, что Рублёв заявился на ближайший турнир ATP-500 в Барселоне.