Краинович без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Сербский теннисист Филип Краинович без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия). Его соперник по второму кругу турнира представитель Германии Янник Ханфман снялся с соревнований.
За выход в полуфинал соревнований Краинович поборется с победителем встречи между немцем Домиником Кёпфером и его соотечественником Яном-Леннардом Штруффом.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин. В финале 2019 года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6.
Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.
Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене
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