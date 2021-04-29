Краинович без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Сербский теннисист Филип Краинович без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия). Его соперник по второму кругу турнира представитель Германии Янник Ханфман снялся с соревнований.

За выход в полуфинал соревнований Краинович поборется с победителем встречи между немцем Домиником Кёпфером и его соотечественником Яном-Леннардом Штруффом.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин. В финале 2019 года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.