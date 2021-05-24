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Украинка Бондаренко потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Украинка Бондаренко потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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34-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться во второй раунд квалификационного этапа «Ролан Гаррос».

В стартовом матче квалификации украинка в двух сетах уступила представительнице Грузии Мариам Болквадзе со счётом 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Бондаренко 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы Болквадзе – 2 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В следующем раунде квалификации Болквадзе сыграет с первой сеяной, россиянкой Верой Звонарёвой.

Квалификация «Ролан Гаррос-2021» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

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