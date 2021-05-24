Звонарёва обыграла теннисистку с восемью пальцами на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Поделиться
36-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос».
В первом раунде Звонарёва (1) в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Франческу Джонс со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 12 минут.
Напомним, Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.
Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Джонс — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем раунде квалификации Звонарёва сыграет с представительницей Грузии Мариам Болквадзе.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
13:15
-
12:56
-
12:23
-
12:13
-
11:09
-
10:18
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
08:49
-
00:51
-
00:37
- 23 мая 2021
-
22:18
-
21:10
-
20:43
-
19:14
-
18:42
-
18:18
-
16:28
-
14:52
-
14:30
-
13:37
-
13:08
-
11:55
-
11:42
-
11:15
-
10:51
-
10:06
-
09:43
-
09:22
-
00:52
-
00:34
- 22 мая 2021
-
23:57
-
23:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам