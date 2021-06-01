Плишкова победила Векич и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче турнира она оказалась сильнее хорватки Донны Векич. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Длительность поединка составила 1 час и 37 минут. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Векич, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 10 раз ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд Каролина поборется с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) — Слоан Стивенс (США).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.