Плишкова победила Векич и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче турнира она оказалась сильнее хорватки Донны Векич. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Длительность поединка составила 1 час и 37 минут. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Векич, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 10 раз ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.
За выход в следующий раунд Каролина поборется с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) — Слоан Стивенс (США).
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.
- 1 июня 2021
-
21:50
-
21:20
-
20:57
-
19:51
-
19:41
-
19:35
-
19:14
-
18:54
-
18:37
-
17:47
-
17:31
-
17:14
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
16:15
-
15:44
-
15:32
-
15:26
-
14:42
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:47
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:56
-
12:33
-
12:29
-
12:20
-
12:07
-
11:51
-
11:31
-
11:06