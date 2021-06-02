Новак Джокович рассказал о деятельности PTPA

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который является одним из основателей профсоюза игроков PTPA, рассказал о деятельности организации.
«За последние несколько месяцев у нас было много встреч. Мы общались с игроками топ-500, топ-150 мужского парного разряда. Этот вопрос немного медленно, но всё же прогрессирует. У нас есть несколько предложений, а также успешные люди в бизнесе, которые поддерживают нас, помогая нам в финансовом отношении и давая советы. Они помогают нам создать структуру и основу PTPA, которая будет именно тем, что мы себе представляем, партнёрством, которое будет наилучшим образом представлять права игроков. У нас было несколько разговоров с ATP, но пока мы не исправим всё, я думаю, что с точки зрения структуры и законодательства, устава PTPA нет причин расширять переговоры с ATP на данный момент. У нас есть поддержка примерно 80% от топ-500 теннисистов-мужчин», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
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