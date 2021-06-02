Новак Джокович прокомментировал решение Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович оценил решение японской теннисистки Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос».

«Я поддерживаю её. Думаю, она поступила очень смело. Мне очень жаль, что она проходит через такой болезненный период и испытывает трудности в психологическом плане. Но, должен признать, она приняла очень смелое решение. Если ей нужно время, чтобы оценить ситуацию и просто перезарядиться, то именно так и нужно было поступить. Я уважаю её решение. Надеюсь, она вернётся ещё более сильной.

Турниры «Большого шлема» защищают свои интересы. Конечно, они будут сами следовать правилам и проследят, чтобы игроки их выполняли. В противном случае они применяют штрафы и другие санкции. Я не был удивлён их реакцией.

Раньше традиционные медиа были единственным способом связи игроков с болельщиками. Но за последние 5-10 лет ситуация изменилась. У нас есть свои платформы, свои аккаунты в соцсетях, в которых мы напрямую можем общаться с болельщиками. Наоми очень молода, она выросла в этой среде социальных сетей и может сама высказываться в своих каналах", — приводит слова Джоковича AFP.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.