Адвокат Яны Сизиковой заявил, что ей может грозить до десяти лет тюрьмы во Франции

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, рассказал, какое наказание может грозить его клиентке, которую вчера, 3 июня задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос-2020» в парном разряде.
«Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о десяти годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — приводит слова Бело «РИА Новости».
Напомним, в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.
- 4 июня 2021
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