Арест за две двойные ошибки? Российская теннисистка проведёт в полиции Парижа 72 часа

Едва 26-летняя россиянка Яна Сизикова завершила свой парный матч на «Ролан Гаррос» — 2021, как оказалась за решёткой. Полиция забрала её чуть ли не с массажного стола. Что происходит? Что за ужасный скандал?

Как сообщает авторитетное французское издание Le Parisien, российскую теннисистку Яну Сизикову арестовали прямо на турнире «Ролан Гаррос». В четверг вечером, после своего проигранного матча 1-го круга в парном разряде, который Яна проводила вместе с другой россиянкой — Екатериной Александровой, Сизикова отправилась на массаж. А после него на выходе из кабинета была арестована полицией.

По сведениям издания, в гостиничном номере теннисистки был произведён обыск. Сизикова оказалась в центре расследования прошлогоднего скандала, когда её заподозрили в «договорняке». На осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 в матче первого круга женского парного разряда россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг со счётом 6:7, 4:6. Тогда несколько букмекерских контор забили тревогу из-за подозрительных ставок на этот матч. В частности, их внимание привлёк пятый гейм второго сета. В тот момент пошёл большой поток денежных сумм, поставленных на то, что Сизикова и Бренгл отдадут именно этот гейм. При счёте 7:6, 2:2 подавала Сизикова. На первой же подаче россиянка допустила двойную ошибку, которая была для их пары уже 6-й в матче. Затем девушки проиграли два розыгрыша, и счёт стал 0:40. И тут Яна сделала ещё одну двойную, и гейм был потерян.

Как сообщало немецкое издание Die Welt, французская полиция и теннисная антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU) сразу же открыли расследование. И вот сейчас, спустя полгода, Сизикова снова приехала в Париж на турнир и снова проиграла в первом круге, но с другой напарницей. Получается, что полиция позволила Яне выступить на турнире и только после её поражения арестовала. По данным телеграм-канала «Мутко против», российское консульство в Париже подтвердило задержание теннисистки. Пока спортсменка проведёт в полиции 72 часа, после чего ей изберут меру пресечения. Пока у задержанной Сизиковой нет адвоката — дипломаты пытаются его найти.

Сейчас 26-летняя Яна Сизикова в парном разряде занимает 101-е место. За свою карьеру она выиграла один турнир WTA в парном разряде — Лозанна-2019 вместе с Анастасией Потаповой. Отметим, что наказание за участие в «договорняке», которое может вынести TIU, предусматривает штраф до 250 тысяч долларов плюс сумма, которую игрок заработал в результате махинаций. Также может последовать дисквалификация теннисистки, вплоть до пожизненной. Причём апелляцию рассматривает только спортивный арбитраж в Лозанне. Отметим, что наказание за «договорняки» в теннисе иногда даже строже, чем за применение допинга. За последние годы пожизненную дисквалификацию за причастность к договорным матчам получили бразильские теннисисты Диего Матос и Жоау Соуза, украинец Дмитрий Баданов, россиянин Андрей Куманцов, греки Константинос Микос и Александрос Якупович, египтянин Юссеф Хоссам, украинка Елена Плоскина и другие. Последний случай с россиянами — пожизненная дисквалификация Софьи Дмитриевой и Алии Мердеевой в январе 2021 года.

Неужели за две двойные ошибки можно получить и арест, и пожизненную дисквалификацию?