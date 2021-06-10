Ник Кирьос не сыграет на турнире в Лондоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Fever-Tree Championships в лондонском Queen’s Club.

По ходу травяного сезона Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии и планировал возобновить участие в турнирах. Однако он травмировал шею на тренировке. По этой причине он уже снимался с турнира в Штутгарте (Германия), который проходит на этой неделе.

Соревнование пройдёт на следующей неделе. В основной сетке Кирьоса заменит испанец Фелисиано Лопес.

Ник Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде.