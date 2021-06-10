Ник Кирьос не сыграет на турнире в Лондоне
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Fever-Tree Championships в лондонском Queen’s Club.
По ходу травяного сезона Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии и планировал возобновить участие в турнирах. Однако он травмировал шею на тренировке. По этой причине он уже снимался с турнира в Штутгарте (Германия), который проходит на этой неделе.
Соревнование пройдёт на следующей неделе. В основной сетке Кирьоса заменит испанец Фелисиано Лопес.
Ник Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
08:42
-
05:42
-
00:52
- 9 июня 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:12
-
21:31
-
20:41
-
19:33
-
19:04
-
18:35
-
17:29
-
16:49
-
16:16
-
16:04
-
15:21
-
15:02
-
14:18
-
14:04
-
13:38
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
11:52
-
11:36
-
11:22
-
11:02
-
10:32
-
10:11
-
10:09
-
09:41
-
09:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам