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Ник Кирьос не сыграет на турнире в Лондоне

Ник Кирьос не сыграет на турнире в Лондоне
Лидия Шейко
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Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Fever-Tree Championships в лондонском Queen’s Club.

По ходу травяного сезона Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии и планировал возобновить участие в турнирах. Однако он травмировал шею на тренировке. По этой причине он уже снимался с турнира в Штутгарте (Германия), который проходит на этой неделе.

Соревнование пройдёт на следующей неделе. В основной сетке Кирьоса заменит испанец Фелисиано Лопес.

Ник Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде.

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