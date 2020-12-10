Ещё пару лет назад вводить мяч в игру, подавая снизу, воспринималось как унижение соперника. Сейчас всё изменилось. Выбираем лучших.

Медведев, Кирьос или Бублик – кто лучше других использует подачу с руки? Видео

Сезон-2020 был очень коротким, но довольно насыщенным. Он подарил много ярких матчей, необычных розыгрышей, интересных ударов. Подача с руки, которую время от времени выполняли игроки, оказалась одной из тем для обсуждения как среди болельщиков, так и среди самих теннисистов. Считается, что сейчас этот элемент лучше других используют Даниил Медведев, Ник Кирьос и Александр Бублик. Но кто же лучший?

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Почему-то до сих пор многие считают, что подача с руки запрещена правилами. Иногда можно увидеть, как теннисист апеллирует к арбитру, возмущаясь, что соперник исполнил этот элемент. «Всё по правилам!» — говорит в таких случаях судья на вышке. В английском оригинале правил тенниса чётко сказано, что «подающий должен ВЫПУСТИТЬ МЯЧ ИЗ РУКИ в любом направлении и ударить по мячу ракеткой». То есть в правилах ничего не сказано о том, что мяч перед подачей должен быть подброшен вверх. На детских турнирах игроки часто используют подачу с руки, и это вполне объяснимо, учитывая, что они ещё не обладают мощным ударом. А вот в профессиональном теннисе долгие годы ввод мяча снизу считался непристойным поведением, выходящим за рамки фэйр-плей. Игрокам казалось, что подающий таким образом унижает соперника.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Австралиец Ник Кирьос по праву считается тем самым теннисистом, который вернул моду на подачу с руки. Сначала соперники возмущались, потом привыкли и стали приспосабливаться, а затем уже и сами стали всё чаще использовать этот элемент игры, внося разнообразие в теннисный спектакль. Например, скандальным получился матч Кирьоса с Надалем в Акапулько-2019. Австралийца освистала публика за подачу с руки, а Рафаэль после поражения заявил, что Нику не хватает уважения к зрителям, сопернику и самому себе.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Слова Надаля не возымели действия, и в том же году на «Мастерсе» в Майами в матче третьего круга с Душаном Лайовичем австралиец Кирьос дважды подавал с руки. Причём оба раза удачно. В одном из случаев Ник даже сделал эйс. Лайович стоял далеко от линии и дёрнулся к мячу.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Подачу с руки взял на вооружение и Александр Бублик, представляющий Казахстан. На турнире в Гамбурге в матче второго круга с Феликсом Оже-Альяссимом при счёте 3:4 Саша подал с руки, а канадец даже не среагировал. Бублик этот матч выиграл, а в четвертьфинале с чилийцем Кристьяном Гарином опять использовал этот элемент. Соперник бурно возмущался, когда так неожиданно проиграл это очко. Но в конце концов, поединок остался за Гарином.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tour.

На «Ролан Гаррос» в поединке с Монфисом Бублик снова успешно подал с руки и выиграл в итоге встречу. После этого Александр сказал: «Удачная подача снизу очень сложна. Я её регулярно тренирую. Примерно в 70% случаях она приносит мне успех».

Права на видео принадлежат Roland Garros. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

Россиянин Даниил Медведев, поиграв в 2019 году с Кирьосом и насмотревшись на его подачу с руки, тоже стал применять этот элемент. Так на турнире в Вене-2020, проигрывая канадцу Вашеку Поспишилу в первом сете 3:5, Медведев при счёте 40:0 в своём гейме решил использовать подачу снизу. Мяч при этом задел сетку и была назначена переподача. Даниил сымитировал подготовку к ещё одной подаче с руки, но в итоге выполнил традиционный эйс.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

Самым ярким моментом использования подачи с руки в 2020 году для Медведева стал, конечно же, эпизод на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В матче группового этапа с Александром Зверевым при счёте 6:3, 4:3, 30:30 Даниил использовал подачу снизу, на которую немец успел среагировать, но всё же это очко проиграл. После матча Медведеву пришлось оправдываться: «Я увидел Сашу, стоящего далеко от разметки. Думал о том, как мне подать. Я понимал, что у него будут проблемы. И они у него были. Саша грамотно отреагировал на подачу, но я всё же выиграл очко. И это главное».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

Ошеломить соперника необычной подачей пытались теннисисты и раньше. Так, например, в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 1989 юный американец Майкл Чанг играл тяжелейший матч с первой ракеткой мира Иваном Лендлом. К 5-му сету 17-летний Чанг страшно устал, от обезвоживания у него начались судороги. Он был вынужден использовать различные приёмы, чтобы хоть как-то сбить темп игры. В решающей партии при счёте 4:3 Майкл выполнил подачу с руки, взял этот розыгрыш, а затем и весь матч. В конце концов, Чанг стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

Будущий тренер Роджера Федерера – хорват Иван Любичич – на травяном турнире в Хертогенбосхе-2007 решил завершить свой матч с Гаэлем Монфисом весьма необычным способом. При счёте 5:0 в третьем сете, имея тройной матчбол, хорват подал с руки. Монфис, смирившийся с поражением, даже не стал бежать за мячом. В итоге Любичич выиграл и тот матч, и весь турнир.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

Кто же всё-таки лучше других использовал подачу с руки? Медведев, Кирьос, Бублик? А может быть Чанг или Любичич?

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