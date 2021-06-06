Ник Кирьос сообщил, что его возвращение в тур откладывается из-за проблем с шеей

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в ближайшее время не сможет выступать из-за проблем с шеей.

«Моя теннисная семья, мне жаль, но моё возвращение придётся отложить из-за неприятной боли в шее. Я попытаюсь справиться с этим как можно быстрее. Но так как играть на все сто процентов я пока не могу, буду вынужден немного затянуть с возвращением. Снова буду в строю, когда буду точно уверен, что смогу влиять на ход событий», — написал Кирьос на своей странице в «Инстаграме».

В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме в 2019 году, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.