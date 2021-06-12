Марин Чилич обыграл Юрия Родионова и вышел в финал турнира в Штутгарте

Хорватский теннисист Марин Чилич в полуфинальном матче турнира в Штутгарте обыграл Юрия Родионова (Австралия) 6:3, 1:0. Матч был завершён досрочно из-за травмы австралийца.

Всего встреча продлилась 41 минуту. Чилич семь раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Юрий Родионов сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку. Брейк-пойнтов на его счету не было.

В финальном матче турнира Чиличу предстоит сразиться с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который сегодня в двух сетах был сильнее американца Сэма Куэрри 6:4, 7:5. Встреча состоится завтра в 11:00 мск.

Для Чилича этот финал станет первым в сезоне. Лучшим выступлением хорвата в 2021 году до этого момента был полуфинал турнира в Сингапуре, где он уступил Алексею Попырину (Австралия).