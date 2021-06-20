Людмила Самсонова войдёт в топ-70 после победы на турнире в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальной встрече турнира в Берлине со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Благодаря этой победе 22-летняя россиянка поднимется аж на 43 позиции в мировом рейтинге, заняв 63-ю строчку. Это станет её первым попаданием в топ-100 за всю карьеру.
Напомним, что это первая победа Самсоновой на турнирах под эгидой WTA. На пути к финалу она обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США) и Викторию Азаренко (Беларусь), при этом в основную сетку Самсонова пробилась через квалификацию.
Турнир в Берлине стал первым для участниц соревнованием на травяном покрытии за два года. Напомним, что предыдущий сезон на траве был полностью отменён в связи с коронавирусом.
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