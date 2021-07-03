Даниил Медведев впервые в карьере сумел победить, отыгравшись с 0:2 по сетам

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере смог отыграться со счёта 0:2 по сетам и выиграть матч.

В карьере Даниила уже трижды была ситуация, когда он сравнивал счёт с 0:2 по сетам. Такое случалось на Уимблдоне-2017 с Бемельмансом, Уимблдоне-2018 с Маннарино и в финале US Open — 2019 c Надалем. Но при этом ни разу Медведеву не удавалось затем довести матч до победы.

В матче третьего круга на Уимблдоне-2021 всё было иначе. В решающем сете встречи с хорватом Марином Чиличем россиянин брал один гейм за другим и чуть было не навесил сопернику обидную «баранку», когда повёл со счётом 5:0, 40:0. Даниил не подал на матч, однако следующий свой гейм уверенно взял — 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.