Что творит Медведев на Уимблдоне! Наш парень вырвал победу, проигрывая 0:2 по сетам

Фантастический камбэк сотворил россиянин Даниил Медведев в 3-м круге Уимблдона. Наш парень вырвал победу у чемпиона US Open — 2014 и финалиста главного турнира на траве — 2017 Марина Чилича, проигрывая 0:2 по сетам. Что творит Даниил на Уимблдоне!

В пятницу все три российских теннисиста, боровшихся за путёвки в 1/8 финала одиночного разряда, — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова — одержали уверенные победы и прошли во вторую неделю самого престижного турнира на траве. Причём для Рублёва и Самсоновой это личный рекорд. Никогда они так далеко не проходили на Уимблдоне. При этом Людмила — вообще дебютантка соревнования. А вот Карен Хачанов повторил свой лучший результат 2018 года.

В субботу продолжились матчи 3-го круга. В расписании значились поединки ещё двух россиян. Первой на корт вышла финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова, отмечавшая день рождения, — ей исполнилось 30 лет. Конечно же, россиянка хотела сделать себе подарок, но не получилось. Ей в соперницы досталась полуфиналистка Australian Open — 2021 Каролина Мухова из Чехии. В первом сете теннисистки трижды обменялись брейками, но затем при счёте 5:5 Мухова снова взяла чужую подачу, а свою удержала — 7:5. В начале второй партии опять девушки сделали по брейку, однако затем удача повернулась к Каролине, она свой шанс не упустила и довела встречу до победы — 7:5, 6:3.

Завершали программу на корте №1 Даниил Медведев и чемпион US Open — 2014 Марин Чилич. Россиянин считался фаворитом в этом матче, поскольку он на данный момент является 2-й ракеткой мира. Чилич же сейчас занимает только 37-е место в рейтинге ATP, но постепенно набирает былую форму. К тому же хорват всегда неплохо играл на траве. Марин дважды побеждал на престижном турнире в Лондоне (2012, 2018), столько же раз там был финалистом (2013, 2017), как и на Уимблдоне-2017. А в этом сезоне Чилич успел победить в Штутгарте. С учётом того, что неделю назад Даниил победил на Мальорке, в этом матче встречались два чемпиона травяных турниров сезона-2021.

Соперники встречались до этого лишь однажды. В четвертьфинале Вашингтона-2019 победу в двух сетах праздновал Даниил, который как раз с июля того года начал свой потрясающий подъём на американском харде, завершившийся выходом в финал US Open. Перед матчем с Чиличем на Уимблдоне Медведев заявил: «Я люблю траву! Уимблдон всегда будет для меня особенным турниром. В России мы говорим, что в третий раз всегда везёт, надеюсь, это сработает со мной. Но если нет, я знаю, что, скорее всего, буду играть с Марином. Этот матч может получиться отличным, но играть с ним будет непросто. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, тогда у меня будут хорошие шансы на победу».

И Даниил оказался прав — матч оказался тяжёлым. Чилич сделал брейк первым и повёл 4:2, но россиянин тут же отыгрался, затем спас свою подачу с двух брейк-пойнтов. В итоге дело дошло до тай-брейка, где лучше и увереннее действовал хорват — 7:6 (7:3). Во второй партии Марин прибавил, да и Медведев слегка сник. У Чилича всё получалось на своей подаче. Особенно здорово он играл на первом мяче (88% выигрыша). При этом хорват сделал больше невынужденных ошибок, чем соперник. У Даниила разладилась подача — уже в 3-м гейме он позволил сопернику сделать брейк, а под конец партии — ещё один. Через 1 час 46 минут Марин повёл 2:0 по сетам — 7:5, 6:3.

В третьей партии ситуация резко изменилась и возникло такое ощущение, что Чилич физически «подсел». Он стал чаще ошибаться, у него увеличилось количество брака. Хорват плохо контролировал свою подачу, и этим воспользовался Медведев. Россиянин стал контратаковать и ещё больше заставлял соперника совершать неточности. Даниил повёл с двумя брейками — 5:2, но не подал на сет. Однако эта неудача россиянина не смутила, и он снова взял чужой гейм — 6:3. В начале четвёртого сета Медведев взвинтил темп и сразу же повёл с брейком — 3:0. Этого преимущества ему хватило, чтобы сравнять счёт по сетам 2:2 — 6:7, 3:6, 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что в карьере Даниила уже трижды была ситуация, когда он сравнивал счёт с 0:2 по сетам. Такое случалось на Уимблдоне-2017 с Бемельмансом, Уимблдоне-2018 с Маннарино и в финале US Open — 2019 c Надалем. Но при этом ни разу Медведеву не удавалось затем довести матч до победы. Решающий 5-й сет в матче россиянина с Чиличем начался с того, что наш теннисист стал жаловаться судье на странные блики, которые попадают ему в глаза от заходящего солнца и металлической конструкции крыши. Судья не поняла, в чём дело, и никак не отреагировала. Тогда Даниил извинился перед соперником и побежал к своей сумке за кепкой. Впрочем, после одного розыгрыша он её снял. Медведев быстро приспособился к ситуации. Во всяком случае, не было похоже, что это как-то повлияло на его игру. Россиянин брал один гейм за другим и чуть было не навесил сопернику обидную «баранку», когда повёл со счётом 5:0, 40:0. Но он не подал на матч, однако следующий свой гейм уверенно взял — 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Так Даниил Медведев впервые в карьере смог отыграться со счёта 0:2 по сетам и выиграть матч.

Все пятисетовые матчи Даниила Медведева (2 победы и 6 поражений):

Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

«Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Уимблдон – 2021. Чилич – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Важно отметить, что сразу три наших теннисиста пробились во 2-ю неделю мужской одиночной сетки самого престижного турнира на траве. Такого никогда ещё не было! Россияне втроём по разу играли в 1/8 финала на US Open – 2006, «Ролан Гаррос» – 2007 и Australian Open – 2021. И вот теперь пришла очередь Уимблдона.

Три россиянина в 4-м круге ТБШ:

1. US Open – 2006: Давыденко, Южный, Сафин

2. «Ролан Гаррос» – 2007: Давыденко, Южный, Андреев

3. Australian Open – 2021: Медведев, Рублёв, Карацев

4. Уимблдон – 2021: Медведев, Рублёв, Хачанов

В понедельник на Уимблдоне-2021 состоятся все матчи 1/8 финала. Следим за матчами четырёх россиян в одиночных разрядах: Фучович – Рублёв, Хачанов – Корда, Хуркач – Медведев и Плишкова – Самсонова.