Марина Мельникова проиграла лидеру посева на турнире в Лозанне

Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла пробиться во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария). На старте соревнований она проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек, посеянной под первым номером, со счётом 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Мельникова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира в Лозанне с призовым фондом $ 235 238 Зиданшек поспорит либо с россиянкой Варварой Грачёвой, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

В состав участниц этих соревнований также вошли россиянки Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Камилла Рахимова.