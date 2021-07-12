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Марина Мельникова проиграла лидеру посева на турнире в Лозанне

Марина Мельникова проиграла лидеру посева на турнире в Лозанне
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Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла пробиться во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария). На старте соревнований она проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек, посеянной под первым номером, со счётом 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Мельникова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира в Лозанне с призовым фондом $ 235 238 Зиданшек поспорит либо с россиянкой Варварой Грачёвой, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

В состав участниц этих соревнований также вошли россиянки Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Камилла Рахимова.

Лозанна. 1-й круг
12 июля 2021, понедельник. 14:40 МСК
Тамара Зиданшек
50
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Марина Мельникова
182
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
Комментарии
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