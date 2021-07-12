Рафаэль Надаль поздравил сборную Италии по футболу с победой на Евро-2020

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Италии по футболу с победой на чемпионате Европы — 2020.
«Поздравляю, Италия! Чемпионы Европы! Отличная работа!» — написал испанец в своём «твиттере».
Напомним, в финальной игре Евро-2020 сборная Италии встречалась с командой Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Благодаря этой победе они во второй раз в истории стали триумфаторами континентального первенства. Также на счету «Скуадра адзурра» четыре титула чемпионов мира.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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