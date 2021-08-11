Надаль — о снятии с турнира в Торонто: сейчас не могу соревноваться на необходимом уровне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение сняться со стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за травмы левой стопы.
«Как вы знаете, я страдаю от этой проблемы уже пару месяцев. Конечно, это не очень хорошая ситуация после успеха, который у меня был в Канаде, не сыграть в этот раз, пропустив прошлый год. Это тяжело, но так обстоят дела на сегодняшний день. Мне нужно найти способ поправить ситуацию. Самое важное для меня — наслаждаться игрой в теннис. Сегодня с этой болью я не могу получать удовольствие. И я считаю, что у меня нет возможности бороться за то, за что мне нужно бороться. Последние месяцы я чувствовал боль. Но даже с ней я хотел попробовать. Я поехал в Вашингтон, старался изо всех сил. Те, кто следит за теннисом, видели, что я страдал от боли, особенно в первом матче. На тренировках тоже было тяжело, но всегда надеешься на улучшение, вот почему я сюда приехал.
Но этого улучшения не произошло. Поэтому сейчас я не могу соревноваться на необходимом уровне, потому что стопа не позволяет мне двигаться так, как мне нужно.
Не знаю, что буду делать дальше. Я пока что только принял решение. Главное, что я не могу играть здесь, и мне очень жаль. Я действительно очень хотел выступить здесь. Возможно, в ближайшие пару дней ситуация станет яснее», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 11 августа 2021
-
10:54
-
10:47
-
10:06
-
09:38
-
09:25
-
09:01
-
08:50
-
08:19
-
00:59
-
00:27
-
00:04
- 10 августа 2021
-
22:28
-
22:01
-
20:52
-
16:10
-
14:23
-
12:49
-
12:21
-
10:43
-
10:06
-
03:06
-
01:30
-
01:01
-
00:48
-
00:35
- 9 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:11
-
23:02
-
22:27
-
22:21
-
21:49
-
21:09
-
20:58
-
20:16