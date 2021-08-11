Надаль — о снятии с турнира в Торонто: сейчас не могу соревноваться на необходимом уровне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение сняться со стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за травмы левой стопы.



«Как вы знаете, я страдаю от этой проблемы уже пару месяцев. Конечно, это не очень хорошая ситуация после успеха, который у меня был в Канаде, не сыграть в этот раз, пропустив прошлый год. Это тяжело, но так обстоят дела на сегодняшний день. Мне нужно найти способ поправить ситуацию. Самое важное для меня — наслаждаться игрой в теннис. Сегодня с этой болью я не могу получать удовольствие. И я считаю, что у меня нет возможности бороться за то, за что мне нужно бороться. Последние месяцы я чувствовал боль. Но даже с ней я хотел попробовать. Я поехал в Вашингтон, старался изо всех сил. Те, кто следит за теннисом, видели, что я страдал от боли, особенно в первом матче. На тренировках тоже было тяжело, но всегда надеешься на улучшение, вот почему я сюда приехал.

Но этого улучшения не произошло. Поэтому сейчас я не могу соревноваться на необходимом уровне, потому что стопа не позволяет мне двигаться так, как мне нужно.



Не знаю, что буду делать дальше. Я пока что только принял решение. Главное, что я не могу играть здесь, и мне очень жаль. Я действительно очень хотел выступить здесь. Возможно, в ближайшие пару дней ситуация станет яснее», — сказал Надаль на пресс-конференции.