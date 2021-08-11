Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Торонто из-за травмы стопы

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль снялся со стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за травмы левой стопы.
«Я действительно очень хотел здесь сыграть, но сейчас время принять трудное решение, и я это сделал», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира в своём «твиттере».
Надаль является действующим победителем турнира в Канаде, в 2019 году он в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:0. Во втором круге текущего турнира испанец должен был сыграть с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Выступление в Торонто должно было стать для Надаля первым с поражения в полуфинале «Ролан Гаррос — 2021» от Новака Джоковича.
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн, возглавил посев турнира Даниил Медведев.
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