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Свитолина неожиданно проиграла Конте во втором круге турнира в Монреале

Свитолина неожиданно проиграла Конте во втором круге турнира в Монреале
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина вылетела во втором круге турнира в Монреале. В матче 1/16 финала украинка проиграла британке, 41-й ракетке мира Йоханне Конте со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. За это время Свитолина сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету британки 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 8 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Конте предстоит сыграть с победителем пары Кори Гауфф (США) – Анастасия Потапова (Россия).

Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Монреаль. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 23:20 МСК
Йоханна Конта
41
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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