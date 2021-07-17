Теперь Элина Монфис! Свадьба Свитолиной и французского теннисиста на фоне Женевского озера

Это случилось! Элина Свитолина наконец-то стала Мадам Монфис. В разгар жаркого лета на фоне Женевского озера состоялась шикарная свадьба лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса. Смотрите фото и видеоподробности.

В апреле 2021 года сразу после турнира в Майами украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис объявили о своей помолвке. Пара отправилась в Альпы, где на фоне горного пейзажа молодой человек преподнёс Элина шикарное кольцо с бриллиантом и сделал предложение. «Она сказала: «Да». Мадам Монфис», — написал Гаэль в своём «инстаграме». В своих сообщениях влюблённые использовали хэштег #Июль2021. Тогда все поклонники пары предположили, что свадьба состоится летом. Так оно и случилось. На следующей неделе после Уимблдона Элина и Гаэль поженились в Швейцарии на берегу Женевского озера.

Напомним, молодые люди перестали скрывать свои отношения в начале 2019 года. Тогда же они создали совместный аккаунт в «Инстаграме» под названием G.E.M.S.life, где первые 4 буквы — это перемешанные инициалы теннисистов. В какой-то момент пара ставила отношения «на паузу» и даже удаляла совместный аккаунт, потом он возвращался и снова удалялся, пока Свитолина и Монфис не решили официально оформить свои отношения.

Гаэль и Элина с начала этой недели готовили своих поклонников к тому, что они вот-вот поженятся. Время от времени они выкладывали сообщения такого рода: «Наступает большая неделя», «Последний день с моей невестой», «Большой день», «Последнее фото мисс Свитолиной».

Вечером в пятницу, 16 июля, в соцсетях родных и друзей счастливой пары начали появляться фото и видео с подробностями свадьбы. Первым пост разместил старший брат Элины — Юлиан Свитолин. Он же поставил фотографию молодых с родителями невесты.

Фото: instagram.com/svitolin_

Пару сразу стали поздравлять коллеги по теннисному цеху. В комментариях им отправляли множество «сердечек» и «лайков» Симона Халеп, Барбора Крейчикова, Юлия Гёргес, Елена Веснина, Ник Кирьос, Алекс де Минор, Каролина Возняцки, Мария Кириленко. А Дарья Гаврилова, кроме поздравления, написала, что тоже хотела свою свадьбу в декабре оформить в лиловых тонах. На что Свитолина ей ответила: «Ну извини». Действительно, на женихе был классический костюм фиолетового цвета с нежно-сиреневой бутоньеркой, и такого же типа букет был в руках невесты. Что касается свадебного наряда Элины, то она была облачена в белый брючный костюм с кружевной накидкой на плечах и юбку-шлейф лилового цвета поверх этого наряда.

Фото: instagram.com/svitolin_

Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Для этого мероприятия жених и невеста поменяли наряды. Элина была в белоснежном платье, а Гаэль — в костюме такого же цвета. Не обошлось и без первого танца молодых.

А потом был зажигательный танец жениха.

Заканчивалось празднование, как и принято, торжественным разрезанием свадебного торта.

Едва свадьба отгремела, как поклонники Элины Свитолиной заметили, что теперь её аккаунт в «Инстаграме» переименован. Отныне она себя называет Элина Монфис.