«Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста

Известная теннисная пара – Элина Свитолина и Гаэль Монфис – наконец объявили о помолвке. Несколько лет поклонники спорта наблюдали за развитием их романа. Молодые люди то сходились, то расходились, и вот, наконец, решили сыграть свадьбу.

Что скрывается за романом Свитолиной и Монфиса? Элина Свитолина призналась, что встречается с Гаэлем Монфисом. Поможет ли это украинке стать первой ракеткой мира?

Сразу после поражения в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами украинская теннисистка Элина Свитолина улетела из США в Европу. А спустя сутки в соцсетях Элины и француза Гаэля Монфиса появилось сообщение о помолвке. Теннисистка опубликовала два фото – на одном она вместе с Монфисом стоит на фоне гор, а на её безымянном пальце сверкает шикарное кольцо. На втором кадре Свитолина продемонстрировала уже отдельно руку с кольцом, чтобы все желающие могли полюбоваться огромным камнем. «Да! Начало нашей вечности», — прокомментировала украинка.

Француз в своём «инстаграме» разместил другой кадр. На нём всё та же рука Элины с кольцом на фоне довольного теннисиста. «Она сказала: «Да». Мадам Монфис», — написал Гаэль. Конечно, сразу же жениха и невесту стали поздравлять и болельщики, и спонсоры, и организаторы турниров, и коллеги по туру. На этих двух постах в «инстаграме» набралось за пару часов более 160 тысяч «лайков». Тёплые слова звёздной паре написали Елене Веснина, Вера Звонарёва, Каролина Возняцки, Маркос Багдатис, Даниэла Гантухова, Иван Любичич, Кристина Младенович, Онс Жабер. В своём личном твиттере Элину и Гаэля поздравил директор Australian Open Крейг Тили – тот самый, который во время карантина перед своим турниром не позволил влюблённым проживать в одном номере.

Надо сказать, что Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Видимо после Уимблдона этого года теннисисты и сыграют свадьбу. А ведь всего пару месяцев назад Элина и Гаэль заявляли о том, что берут паузу в отношениях.

Молодые люди сообщили о том, что они встречаются, в начале 2019 года. Тогда они создали совместный аккаунт в «инстаграме» под названием G.E.M.S.life, где первые 4 буквы – это перемешанные инициалы теннисистов. «Мы не идеальны. Мы совершаем ошибки. И мы будем делать больше ошибок. Это нормально», — такой девиз провозглашён у этого аккаунта. Для тенниса это было что-то новое. Раньше пары так себя в этом виде спорта не вели. Как правило, всё ограничивалось публикациями совместными фото и видео в личных аккаунтах. И только Монфис и Свитолина решили в соцсети сделать яркое шоу о своём романе. В одной из съёмок поучаствовал даже Роджер Федерер.

В какой-то момент пара решила удалить этот аккаунт. С чем это было связано – с проблемами отношениях, или с желанием не открывать подробности личной жизни, — неизвестно. Аккаунт G.E.M.S.life вернулся для всеобщего доступа в июне прошлого года, во время карантина. На Australian Open – 2021 молодые люди отправились вместе, но во время двухнедельной изоляции им пришлось жить отдельно, как уже было сказано. Гаэль проиграл в Мельбурне уже в первом поединке и был ужасно расстроен. Элина выиграла и на телекамере написала фломастером «Гаэль» и нарисовала сердечко. Тем не менее, 20 февраля пара заявила, что они ставят свои отношения на паузу и снова заблокировали совместный аккаунт. Однако Гаэль продолжал «лайкать» все посты Элины и писать ей добрые слова в комментариях.

Как только Свитолина вернулась из Майами в Европу, совместный аккаунт теннисистов опять возродился. А в «сториз» «инстаграма» появилось сообщение о какой-то поездке. Как оказалось, пара отправилась в горы, где 34-летний Гаэль сделал предложение украинской теннисистке и преподнёс ей шикарное кольцо с огромным камнем. Элина согласилась выйти замуж за француза и стать мадам Монфис.