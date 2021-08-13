Бьянка Андрееску — о турнире в Монреале: Онс Жабер воспользовалась моей травмой

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала то, что не смогла защитить титул чемпионки турнира в Монреале (Канада). В матче третьего круга она уступила Онс Жабер из Туниса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.
«Очень разочарована тем, как я играла. Старалась изо всех сил использовать шансы, которые у меня были сегодня. Жабер немного нарушала мой ритм. Мне хотелось бы, чтобы моя подача сегодня была немного лучше. Соперница определённо воспользовалась этим. Я была нездорова. Палец ноги сильно ушиблен. Было больно на многих розыгрышах. Я старалась этого не показывать. Онс воспользовалась и этим.
В третьем сете она не дала мне ничего, за что можно было бы по-настоящему зацепиться и вытащить матч. У неё был невероятный сезон, и я думаю, что она наверняка сможет выиграть турнир, если будет играть так, как сегодня и даже как вчера», — приводит слова Андрееску WTA.
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