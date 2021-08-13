Онс Жабер: пыталась заставить Андрееску много двигаться, чтобы понять, что у неё болит

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада). В матче третьего круга она обыграла действующую чемпионку турнира канадку Бьянку Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.
«Я хотела заставить Андрееску подвигаться, чтобы посмотреть, что именно у неё болит. Пыталась заставить её много двигаться, чтобы понять, действительно ли это оказывает влияние на неё. Думаю, она немного устала. Я увидела это по второму сету. Это совершенно нормально. Честно говоря, я особенно не отвлекалась на мысли о ней. Больше сосредоточилась на себе, на том, что я должна делать. Сфокусировалась на том, чтобы лучше принимать, лучше подавать. Это очень помогло мне в третьем сете.
Это был отличный матч и нелёгкое испытание. Я знала, что приехать сюда, в Монреаль, в Канаду, и играть с Бьянкой будет непросто. Но я думаю, что играла в хороший теннис. У меня были шансы в первом сете. Но рада, что хорошо выступила во втором и третьем сете и не позволила дождю, травмам, остановкам заставить меня потерять концентрацию. Вполне довольна тем, как готова психологически и физически», — приводит слова Жабер WTA.
За выход в полуфинал турнира Жабер поспорит с Джессикой Пегулой из США.
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