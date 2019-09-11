Бьянка Андрееску пришла, чтобы отправить Серену на пенсию

Бьянка Андрееску в 19 лет покорила US Open и стала самой молодой победительницей турниров «Большого шлема» со времён Марии Шараповой, которая в таком же возрасте победила на Открытом чемпионате США (в 2006 году).

В финале канадка румынского происхождения справилась с грозной Сереной Уильямс, которая отчаянно пытается выиграть 24-й по счёту титул на турнирах «Большого шлема», но всё никак не получается. Бьянка справилась с Сереной, несмотря на сверхмотивацию соперницы и бешеную поддержку трибун переполненного стадиона имени Артура Эша (самая вместительная теннисная арена мира – 22,5 тыс. мест). Андрееску вела 6:3, 5:1 и 40:30, но не смогла подать на матч, потеряла 4 гейма подряд и всё же выстояла и выиграла в двух сетах – 6:3, 7:5.

Многие отмечают бойцовский характер Бьянки, а Патрик Макинрой ещё перед финалом подчеркнул: «Андрееску является единственной теннисисткой, которая способна победить Уильямс, даже если та играет хорошо. Когда у Серены проблемы, её могут обыграть Халеп, Свитолина или Кербер. Но если Серена в своей тарелке, Андрееску всё равно может ей противостоять».

Очень уважительно высказался перед финалом о сопернице тренер Серены Уильямс француз Патрик Муратоглу: «Не удивлён, что она в финале. Ожидал увидеть её там и думаю, что скоро она станет первой ракеткой мира, потому что у неё есть всё, чтобы быть первым номером мирового рейтинга. Она обладает множеством навыков. У нее есть всё, полный набор. Считаю, она играет потрясающе в плане физики, атлетизма и психологии. Она выглядит невероятно уверенной в себе, чувствует, что находится там, где и должна быть».

Действительно, Бьянка становится злым гением Серены, поскольку отобрала у неё уже два крупных титула. Перед US Open это был августовский турнир категории Premier 5 в Торонто. Там в финале канадка навязала сопернице борьбу с первых же розыгрышей. В первом же гейме добралась до брейк-пойнта, но американка его отыграла, а следующую свою подачу уже не удержала. В свою очередь Андрееску на своей подаче действовала чётко, и когда счёт стал 3:1, Серена вдруг снялась, сославшись на травму спины.

Серена тогда нашла несколько тёплых слов в адрес канадки: «Официально заявляю: я фанатею от Бьянки Андрееску. Ей всего 19 лет, но так и не скажешь — она кажется гораздо старше. Речь о её игре, отношению к теннису и словах на корте».

Бьянка Андрееску – стала первым представителем Канады, кто смог выиграть титул «Большого шлема» в одиночном разряде. До неё по разу до финала смогли добраться только Милош Раонич и Эжени Бушар.

Тренер канадки Сильвен Бруно высоко оценил настрой своей подопечной в финале US Open: «На протяжении большей части матча Бьянка сыграла бесстрашно. И это невзирая на то, что была масса причин испугаться Серену в тот или иной момент: центральный корт, осознание того, что за матчем наблюдает весь мир, и, конечно же, статус самой Серены Уильямс, находящейся на противоположной части корта».

Сама Бьянка так рассказала про последние минуты финала: «Появились сомнения. Столько раз видела, как она отыгрывалась после 0:5, 1:5, 2:5. Просто следовала плану на игру. Ей удалось прибавить, и в этом Серене очень помогли трибуны. Не представляла себе финал ТБШ с Сереной Уильямс. Это какое-то безумие. Давно о таком мечтала. Да, при счёте 6:5 во второй партии я сидела с закрытыми глазами. Сказала себе, что надо класть этот чёртов мяч в корт и просто дышать, ведь я готовилась принимать».

Серена снова нашла для Бьянки добрые слова: «Андрееску провела невероятный матч. Я так горжусь и рада за тебя. Невероятный теннис. Хотелось бы сыграть лучше, но если кому-то другому оказалось по силам выиграть турнир, не считая Винус, я счастлива. Счастлива, что это была именно Бьянка».

Заволновалась уже и австралийка Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира: «Невероятно видеть некоторые её матчи и победы. Это был сказочный, просто волшебный год для неё. Она доказала, что является серьёзным конкурентом. Сделала это снова и снова. Стабильность — одна из основных примет будущего чемпиона. Я хотела бы сыграть с ней, чтобы понять, почему и как она доставляет так много проблем соперницам. Понять, почему она выигрывает все эти матчи. Уверена, что в конце концов мы пересечёмся и, надеюсь, не раз».

Бьянка начала выступать в профессиональном туре с лета 2017 года и сразу же пробилась в основу Уимблдона через квалификацию, а первый титул завоевала уже в марте 2019-го – причём сразу на турнире очень высокой категории – Premier Mandatory – в Индиан-Уэллсе. Эта победа, а также титулы в Торонто и US Open позволили Андрееску, начавшей сезон за пределами первой сотни, к сентябрю ворваться в топ-5.

В чемпионской гонке Андрееску занимает теперь уже 4-е место и вот-вот получит официальное приглашение на Итоговый чемпионат WTA, который с этого года переехал из Сингапура в Шэньчжэнь (Китай).