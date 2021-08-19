Каспер Рууд — о 100-й победе: мне нужно выиграть ещё 16 матчей, чтобы побить рекорд отца

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал то, что его победа над американцем Райлли Опелкой со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 7:6 (7:4) в рамках «Мастерса» в Цинциннати (США) стала сотой в его карьере.
«Это была забавная 100-я победа. 7:6 в третьем сете — это всегда одно из самых невероятных ощущений в игре, особенно против такого спортсмена, как Опелка, важно было каждое очко. Матч можно было бы переломить за одно-два очка. При таком сценарии встречи было здорово одержать 100-ю победу.
Мне нужно выиграть ещё 16 матчей, чтобы побить рекорд моего отца по количеству побед. Надеюсь, я смогу выиграть ещё 100, это было бы здорово. Но в нашем виде спорта нет никаких гарантий", — приводит слова 22-летнего Рууда АТР.
На счету отца Каспера, Кристиана Рууда, который является его тренером, 115 выигранных матча в туре.
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