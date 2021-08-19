Гаэль Монфис одержал 500-ю победу в карьере, Каспер Рууд — 100-ю
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Французский теннисист Гаэль Монфис, обыгравший во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) австралийца Алекса де Минора (14) со счётом 6:3, 7:5, одержал 500-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура. Он стал 11-м действующим игроком, которому покорилась данная отметка.
Следующим соперником Монфиса будет россиянин Андрей Рублёв, посеянный под четвёртым номером.
Норвежец Каспер Рууд (8) одержал 100-ю победу в карьере, одолев американца Райлли Опелку со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 7:6 (7:4). В 2021 году уроженец Осло стал победителем четырёх турниров ATP-250 — в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве. Следующим соперником Каспера в Цинциннати будет представитель Аргентины Диего Шварцман, получивший 10-й номер посева.
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