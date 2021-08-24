Элина Свитолина опубликовала трогательное видео в честь Дня Независимости Украины

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина трогательно поздравила родину с Днём Независимости, который отмечается сегодня, 24 августа.

Публикация доступна в «инстаграме» Элины Свитолиной.

«С праздником, Украина! Независимость. Сколько силы, достоинства и любви в этом слове. Мы, украинцы – победители. Мы сильны духом, целеустремлённые, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Праздную этот день вместе с вами!» — написала Свитолина в своём «инстаграме».

26-летняя Свитолина – победительница 15 турниров на уровне WTA. В данный момент она выступает на турнире категории WTA-250 в Чикаго-1 (США), где является первой сеяной и ранее вышла во второй круг соревнований. Ранее Элина неудачно выступила на турнирах WTA-1000 в Монреале (Канада) и Цинциннати (США), где проигрывала на старте.