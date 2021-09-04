Патрик Муратоглу: Циципас кто угодно, но не жулик

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, прокомментировал обвинения в жульничестве некоторых игроков тура в адрес грека Стефаноса Циципаса. Соперники Циципаса, в частности, британец Энди Маррей и француз Адриан Маннарино, раскритиковали грека за продолжительные туалетные перерывы, которые Стефанос брал во время матчей на US Open — 2021.
«Да, это правда, Стефанос много времени тратит на перерывы. Но он не пытается за счёт этого нарушить игровой ритм соперника. В матче с Марреем это вообще было бы глупо, потому что он ушёл на перерыв, выиграв четвёртый сет. Это бы его импульс, он вернулся в матч, конечно, он не хотел ничего нарушать, это 100% не так.
В последнее время я слышал много глупостей вроде того, что Циципас переписывался со своим отцом в туалете. У него даже телефона с собой не было, эти обвинения беспочвенны. Просто невозможно, что кто-то вроде Стефаноса пойдёт на такой поступок. Он кто угодно, но не жулик. Я не могу смириться с тем, что слышу о нём подобные вещи», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.
Отметим, что Циципас тренируется и консультируется у Муратоглу в его теннисной академии в Ницце (Франция).
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