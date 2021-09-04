Даниил Медведев дал совет Стефаносу Циципасу после скандала с туалетными перерывами

На послематчевой пресс-конференции журналисты попросили вторую ракету мира россиянина Даниила Медведева дать совет греку Стефаносу Циципасу, поведение которого во время матчей на US Open – 2021 вызвало резонанс в теннисном сообществе.

Соперники Циципаса, в частности, британец Энди Маррей и француз Адриан Маннарино раскритиковали грека за продолжительные туалетные перерывы, которые брал Стефанос во время матчей. После чего публика освистыванием реагировала на паузы Циципаса.

«Мне трудно ответить, потому что у меня много мыслей в голове по этому поводу. Это по-хорошему хитрый вопрос.

Нам всем периодически нужно переодеваться в матчах. Кто-то тратит на это пять-шесть-восемь минут. В его матче с Марреем случилось то, что случилось. Его освистали. Ну, ты хотя бы в следующем матче не уходи на восемь минут. Но он ушёл.

Если помните, в 2019-м я допустил ошибку. Но я не повторял её в каждом матче – иначе меня бы не стали поддерживать. Это единственный совет, который я могу дать», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Напомним, на US Open – 2019 Медведев ссорился с трибунами на протяжении нескольких кругов, неоднократно провоцируя болельщиков своим поведением.