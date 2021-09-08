Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после выхода в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под вторым номером, опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал. В четвертьфинале он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

«Вперёд, вперёд, вперёд», — написал Медведев, добавив эмодзи с изображением статуи Свободы.

Фото: «Инстаграм» Даниила Медведева

За выход в финал россиянин поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, получившим 12-й номер посева. Турнир завершится 12 сентября.

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).