Кравчик и Солсбери сыграют с Олмос и Аревало в финале US Open в миксте
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Американо-британский дуэт Дезире Кравчик и Джо Солсбери вышел в финал Открытого чемпионата США в миксте. В полуфинале турнира им удалось сломить американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Солсбери и Кравчик сделали 6 подач навылет и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 5 эйсов.
В финале Солсбери и Кравчик встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и сальвадорцем Марсело Аревало, которые в финале обыграли украино-австралийский дуэт Даяна Ястремская — Макс Пёрселл.
Открытый чемпионат США в миксте стартовал 3 сентября. Финальный матч турнира состоится 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 57 млн.
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