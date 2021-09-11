Кравчик и Солсбери сыграют с Олмос и Аревало в финале US Open в миксте

Американо-британский дуэт Дезире Кравчик и Джо Солсбери вышел в финал Открытого чемпионата США в миксте. В полуфинале турнира им удалось сломить американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Солсбери и Кравчик сделали 6 подач навылет и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 5 эйсов.

В финале Солсбери и Кравчик встретятся с мексиканкой Джулианой Олмос и сальвадорцем Марсело Аревало, которые в финале обыграли украино-австралийский дуэт Даяна Ястремская — Макс Пёрселл.

Открытый чемпионат США в миксте стартовал 3 сентября. Финальный матч турнира состоится 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 57 млн.