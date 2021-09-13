Новак Джокович рассказал о моменте, который мог изменить ход финала US Open с Медведевым

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, почему в финале US Open ему не удалось отыграться с 0-2 по сетам, как в поединке за титул на «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом. В финале US Open-2021 уроженец Белграда проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«В этот раз всё было по-другому, потому что на корте я чувствовал себя не так, как в Париже. Мне не хватало энергии. Но в начале второго сета был поворотный момент. У меня были брейк-пойнты. На его подаче счёт стал 0:40. Один удар здесь, один удар там… Я был близок. Кто знает, как сложился бы матч, если бы я тогда сделал брейк. Учитывая поддержку зрителей, я стал бы чувствовать себя иначе.
Но Медведев прекрасно справился, он был великолепен. Я поздравляю его. Стоит отдать должное его стойкости, настрою и игре. Он был лучше и заслуженно победил, в этом нет сомнений.
Конечно, я расстроен своей игрой в целом. Я знаю, что должен был сыграть лучше. Но это спорт. Где-то ты побеждаешь, где-то проигрываешь. Это тяжёлое поражение, очень тяжёлое. Но в то же время я очень рад за Медведева. Он отличный парень и заслужил этот титул», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.
- 13 сентября 2021
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