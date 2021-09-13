Новак Джокович объяснил, почему заплакал в финале US Open с Даниилом Медведевым

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему заплакал в ходе финального матча US Open с россиянином Даниилом Медведевым. Уроженец Белграда проиграл со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«Я испытывал так много различных эмоций. То, что я говорил на церемонии награждения, правда. Но, конечно, мне грустно. Сложно принять это поражение, учитывая всё, что было на кону.
Но, с другой стороны, я почувствовал то, чего никогда не ощущал в Нью-Йорке. Благодаря зрителям я ощутил нечто особенное. Они приятно удивили меня. Я ничего подобного не ожидал, но такую поддержку и любовь я запомню навсегда. Именно поэтому я заплакал. Эмоции были слишком сильными. Такими же сильными, как если бы я выиграл 21-й титул на «Шлемах». Вот, как я себя чувствовал, если честно.
Зрители тронули моё сердце. Конечно, как профессиональный спортсмен, я хотел победить. Но такие моменты ты всегда будешь ценить. Эта связь с людьми остаётся надолго. Это было чудесно», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.
- 13 сентября 2021
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