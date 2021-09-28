Азаренко вышла во второй круг турнира в Чикаго, обыграв Чжан Шуай за 61 минуту

34-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире категории WTA-500 в Чикаго (США).

В первом круге Азаренко обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

Азаренко выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Чжан Шуай 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Азаренко сразится с американской теннисисткой Хейли Баптист, которая в первом круге турнира обыграла итальянку Ясмине Паолини в двух сетах (7:5, 6:3).

Призовой фонд турнира в Чикаго, который проходит с 27 сентября по 3 октября, составил более $ 565 тыс. Турнир проходят на харде.