Барбора Стрыцова стала мамой

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, чешская теннисистка Барбора Стрыцова родила сына.
«Винсент», — подписала 35-летняя Стрыцова фотографию новорождённого в своём «инстаграме».
Теннисистка, представляющая Австралию, Дарья Гаврилова в комментариях отреагировала на радостную новость коллеги: «Поздравляю!!! Мне очень нравится выбор имени!»
Барбора завершила профессиональную карьеру в мае этого года. Свой прощальный матч Стрыцова планирует провести при болельщиках в 2022 году на Уимблдоне или в Чехии, а если не получится, то осуществить его на травяном турнире «Большого шлема».
Стрыцова — чемпионка парного турнира на Уимблдоне 2019 года, бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Также она пробыла первой ракеткой мира 27 недель. В составе сборной Чехии Барбора шесть раз становилась победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Барборы Стрыцовой.
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