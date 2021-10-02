Вондроушова снялась с полуфинала турнира в Чикаго, Мугуруса вышла в финал без борьбы
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с полуфинала турнира категории WTA-500 в Чикаго (США). Вондроушова должна была сыграть против второй сеяной испанки Гарбинье Мугурусы.
«К сожалению, я вынуждена пропустить сегодняшний полуфинал из-за пищевого отравления, но я довольна теннисом, который показала здесь, в Чикаго.
Благодарю организаторов турнира за гостеприимство, а болельщиков – за поддержку», – написала Вондроушова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Маркеты Вондроушовой
Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго, где её соперницей станет победительница второго полуфинального матча, в котором встретятся шестая сеяная Онс Жабер из Туниса и пятая ракетка соревнований Елена Рыбакина из Казахстана.
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