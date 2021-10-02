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Вондроушова снялась с полуфинала турнира в Чикаго, Мугуруса вышла в финал без борьбы

Вондроушова снялась с полуфинала турнира в Чикаго, Мугуруса вышла в финал без борьбы
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с полуфинала турнира категории WTA-500 в Чикаго (США). Вондроушова должна была сыграть против второй сеяной испанки Гарбинье Мугурусы.

«К сожалению, я вынуждена пропустить сегодняшний полуфинал из-за пищевого отравления, но я довольна теннисом, который показала здесь, в Чикаго.

Благодарю организаторов турнира за гостеприимство, а болельщиков – за поддержку», – написала Вондроушова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Маркеты Вондроушовой

Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго, где её соперницей станет победительница второго полуфинального матча, в котором встретятся шестая сеяная Онс Жабер из Туниса и пятая ракетка соревнований Елена Рыбакина из Казахстана.

Чикаго-2. 1/2 финала
02 октября 2021, суббота. 18:45 МСК
Маркета Вондроушова
41
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Гарбинье Мугуруса
9
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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