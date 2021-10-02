Вондроушова снялась с полуфинала турнира в Чикаго, Мугуруса вышла в финал без борьбы

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с полуфинала турнира категории WTA-500 в Чикаго (США). Вондроушова должна была сыграть против второй сеяной испанки Гарбинье Мугурусы.

«К сожалению, я вынуждена пропустить сегодняшний полуфинал из-за пищевого отравления, но я довольна теннисом, который показала здесь, в Чикаго.

Благодарю организаторов турнира за гостеприимство, а болельщиков – за поддержку», – написала Вондроушова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Маркеты Вондроушовой

Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго, где её соперницей станет победительница второго полуфинального матча, в котором встретятся шестая сеяная Онс Жабер из Туниса и пятая ракетка соревнований Елена Рыбакина из Казахстана.